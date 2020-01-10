Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года: список

Фото: Rotten Tomatoes

Известный агрегатор рецензий на фильмы и сериалы сайт Rotten Tomatoes объявил лауреатов своей премии Golden Tomato Awards.

Положение проекта в общем топе высчитывается на основе рейтинга фильма или сериала.

Лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал блокбастер "Мстители: Финал", чей рейтинг "свежести" – 94% при 503 рецензиях. Среди новых сериалов победу одержали "Хранители", а "История игрушек 4" взяла приз как лучший анимационный фильм.

Полный список победителей Golden Tomato Awards:

Лучшие фильмы/сериалы

Лучший фильм (широкий прокат) – "Мстители: Финал"

Лучший фильм (ограниченный прокат) – "Паразиты"

Лучший фильм (режиссерский дебют) – "История игрушек 4"

Лучший фильм (иностранный язык) – "Паразиты"

Лучший фильм (испаноязычный) – "Боль и слава"

Лучший фильм (Австралия) – "Соловей"

Лучший фильм (Великобритания) – "Они никогда не станут старше"

Лучший новый сериал – "Хранители"

Лучший вернувшийся сериал – "Дрянь", второй сезон

Лучший телефильм – "Дэдвуд"

Лучшие фильмы (по жанрам)

Лучший боевик/приключенческий фильм – "Джон Уик 3"

Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4"

Лучшая комедия – "Образование"

Лучший фильм по комиксу/графическому роману – "Мстители: Финал"

Лучший документальный фильм – "Аполлон-11"

Лучшая драма – "Паразиты"

Лучший фильм ужасов – "Мы"

Лучший детский и семейный фильм – "Рожденный стать королем"

Лучший мюзикл/музыкальный фильм – "Рокетмен"

Лучший романтический фильм – "Транзит"

Лучший фантастический/фэнтези-фильм – "К звездам"

Лучший триллер – "Ножи наголо"

Лучшие сериалы (по жанрам)

Лучший анимационный сериал – "Отмена", первый сезон

Лучший комедийный сериал – "Дрянь", второй сезон

Лучший документальный сериал – "Покидая Нетландию"

Лучший драматический сериал – "Невероятное", первый сезон

Лучший хоррор-сериал – "Зло", первый сезон

Лучший мини-сериал/сериал-антология – "Чернобыль"

Лучший фантастический/фэнтези-сериал – "Тьма", второй сезон

Лучший супергеройский сериал – "Хранители", первый сезон

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