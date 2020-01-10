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Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года: список

Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года: список - Фото
Фото: Rotten Tomatoes
10.01.2020, 21:11

Лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал блокбастер "Мстители: Финал"

Известный агрегатор рецензий на фильмы и сериалы сайт Rotten Tomatoes объявил лауреатов своей премии Golden Tomato Awards.

Положение проекта в общем топе высчитывается на основе рейтинга фильма или сериала.

Лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал блокбастер "Мстители: Финал", чей рейтинг "свежести" – 94% при 503 рецензиях. Среди новых сериалов победу одержали "Хранители", а "История игрушек 4" взяла приз как лучший анимационный фильм.

Полный список победителей Golden Tomato Awards:

Лучшие фильмы/сериалы

Лучший фильм (широкий прокат) – "Мстители: Финал"
Лучший фильм (ограниченный прокат) – "Паразиты"
Лучший фильм (режиссерский дебют) – "История игрушек 4"
Лучший фильм (иностранный язык) – "Паразиты"
Лучший фильм (испаноязычный) – "Боль и слава"
Лучший фильм (Австралия) – "Соловей"
Лучший фильм (Великобритания) – "Они никогда не станут старше"
Лучший новый сериал – "Хранители"
Лучший вернувшийся сериал – "Дрянь", второй сезон
Лучший телефильм – "Дэдвуд"

Лучшие фильмы (по жанрам)

Лучший боевик/приключенческий фильм – "Джон Уик 3"
Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4"
Лучшая комедия – "Образование"
Лучший фильм по комиксу/графическому роману – "Мстители: Финал"
Лучший документальный фильм – "Аполлон-11"
Лучшая драма – "Паразиты"
Лучший фильм ужасов – "Мы"
Лучший детский и семейный фильм – "Рожденный стать королем"
Лучший мюзикл/музыкальный фильм – "Рокетмен"
Лучший романтический фильм – "Транзит"
Лучший фантастический/фэнтези-фильм – "К звездам"
Лучший триллер – "Ножи наголо"

Лучшие сериалы (по жанрам)

Лучший анимационный сериал – "Отмена", первый сезон
Лучший комедийный сериал – "Дрянь", второй сезон
Лучший документальный сериал – "Покидая Нетландию"
Лучший драматический сериал – "Невероятное", первый сезон
Лучший хоррор-сериал – "Зло", первый сезон
Лучший мини-сериал/сериал-антология – "Чернобыль"
Лучший фантастический/фэнтези-сериал – "Тьма", второй сезон
Лучший супергеройский сериал – "Хранители", первый сезон

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