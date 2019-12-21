Украинский фильм вошел в топ-50 по версии Rolling Stone

Свой топ-50 лучших фильмов 2010-2019 годов выбрал журнал Rolling Stone.
В рейтинг попала драма Мирослава Слабошпицкого "Племя" (2014). Фильм, события которого разворачиваются в школе для глухонемых детей, занял 48 строчку списка. Авторы рейтинга охарактеризовали его как фильм с самым инновационным использованием сенсорной депривации.
Картина "Племя" получила три награды Каннского кинофестиваля 2014 года в программе Неделя критики, а также была показана в программе более 100 мировых кинофестивалей, где получила более 40 наград.
Топ 10 лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone:
1. Лунный свет / Moonlight, 2016
2. Социальная сеть / The Social Network, 2010
3. Корпорация Святые моторы / Holy Motors, 2012
4. Отрочество / Boyhood, 2014
5. Прочь / Get Out, 2017
6. Тони Эрдманн / Toni Erdmann, 2016
7. Мастер / The Master, 2012
8. Рома / Roma, 2018
9. Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road, 2015
10. Кэрол / Carol, 2015
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