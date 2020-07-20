Русского осетра случайно скрестили с американским веслоносом. Фото гибрида рыб

Венгерским ихтиологам удалось получить жизнеспособные гибриды осетров и веслоносов. Ранее это считалось невозможным

Биологам впервые удалось получить жизнеспособное потомство от русского осетра и американского веслоноса. Оба вида рыб имели общего предка, который жил в эпоху динозавров, однако до сих пор попытки их скрещивания терпели неудачу, отмечается в новом исследовании.

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На этот раз все вышло случайно — ученые использовали сперму веслоносов в эксперименте по размножению русских осетров. Им нужно было поделить яйцеклетку для дальнейшего оплодотворения. Ученые были уверены, что сперма веслоносов не может оплодотворить осетровые яйцеклетки. Однако неожиданно часть обработанных икринок начали развиваться и дали начало гибридным малькам. Это первый известный случай гибридизации осетров и веслоносов.

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Через 30 дней вылупилось потомство, от 62 до 74% которого оказалось жизнеспособным. Одни из гибридов были больше похожи на мать, другие унаследовали черты обоих видов. Некоторые живы до сих пор.

На верхнем фото — русский осетр, на нижнем — американский веслонос. Посередине — гибриды.

Венгерские ихтиологи не теряют надежды, что результаты эксперимента можно использовать для получения других гибридов этого отряда рыб, ведь оба семейства находятся под угрозой исчезновения.

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Наталия Софиенко

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