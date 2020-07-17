Ученые нашли в Тихом океане ультра-черную рыбу, поглощающую свет - фото

Возможно, все дело в меланине, который поглощает свет и помогает рыбе оставаться невидимой для океанических хищников

Ученые Смитсоновского института США обнаружили в глубинах Тихого океана ультра-черную рыбу, которая поглощает 99,5% попадающего на нее света, что делает ее похожей на тень, сообщает New Atlas со ссылкой на исследование института. Ученые отнесли рыбу к виду Idiacanthus antrostomus (тихоокеанский черный дракон).

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Тихоокеанские черные драконы живут на глубине ниже 2 км, за пределами досягаемости солнечного света. Многие обитатели океана на такой глубине адаптировались к отсутствию света, создавая свой собственный (биолюминесценция). Способность поглощать свет позволяет этой рыбе всегда оставаться практически невидимой - а значит не быть съеденной, и повышает шансы найти еду себе.

Ученые предполагают, что разгадка секрета тихоокеанского черного дракона позволит применять этот феномен в оптических технологиях и при изготовлении камуфляжа. Пока что предполагается, что главным фактором тут выступает меланин, содержащийся в коже этих рыб - он эффективно поглощает свет.

Фото: Karen Osborn, официальный сайт Смитсоновского института в Вашингтоне (источник - naturalhistory.si.edu)

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Дарья Мостовая

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