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В Тихом океане вода разъедает панцири крабов - ученые

В Тихом океане вода разъедает панцири крабов - ученые - Фото
Крабы Metacarcinus magister важны для коммерческого рыболовства (Фото: Featurechina/ЕРА)
28.01.2020, 17:22

По мнению исследователей, океан поглощает слишком много углекислого газа из атмосферы

Среда Тихого океана становится все более кислой, и вода разъедает панцири крабов в прибрежных водах. Об этом пишет CNN.

Результаты исследований, профинансированных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), были опубликованы в этом месяце в журнале Science of the Total Environment. Организация изучает подкисление океана и то, как изменение уровня pH влияет на побережье.

Из-за уровня pH в среде обитания краба Metacarcinus magister растворяются части его панциря и повреждаются его сенсорные органы. Это может повлиять на экономику прибрежных районов, так как этот вид крабов важен для коммерческого рыболовства. И хотя результаты не являются неожиданными, авторы исследования утверждают, что никто не ожидал, что кислотность навредит крабам так быстро. Подкисление разъедает панцири личинок крабов, это ослабляет их способность противостоять хищникам и регулировать плавучесть, кроме того, они медленнее передвигаются и испытывают трудности с поиском пищи. Таким образом, у этих крабов меньше шансов дожить до взрослой жизни.

Схожие проблемы могут возникнуть у других ракообразных, моллюском, кораллов, планктона: прочность их раковин и коралловые скелетов зависит от ионов карбоната, которых меньше в более кислых водах.

Ученые считают, что окисление океана происходит потому, что он поглощает все больше углекислого газа из атмосферы.

  • Ученые провели исследование и выяснили, что сокращение мясных блюд в рационе в школьных и университетских столовых может уменьшить количество мировых выбросов парниковых газов.

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