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Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением

Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением - Фото
Фото: pixabay.com
08.10.2019, 09:05

Исследователи считают, что эффективной мерой в противодействии глобальному потеплению может быть сокращение мясных блюд в рационе человека

Ученые провели исследование и выяснили, что сокращение мясных блюд в рационе в школьных и университетских столовых может уменьшить количество мировых выбросов углекислого газа. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в PNAS.

Исследователи из Кембриджского университета отмечают, что на животноводство приходится примерно 15% мировых выбросов углекислого газа. 

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Они провели исследование, проанализировав 94 000 вариантов питания, и обнаружили, что при увеличении количества вегетарианских блюд с одного из четырех до двух из четырех доля приобретаемых растительных продуктов питания возрастает на 40-80%. 

"Переход на диету, основанную на растительных продуктах, - один из наиболее эффективных способов сокращения воздействия пищи на окружающую среду", - заявляет экоактивистка Эмма Гарнетт. 

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экология наука ученые здоровье климат рацион глобальное потепление
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