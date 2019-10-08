Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением

Фото: pixabay.com

Ученые провели исследование и выяснили, что сокращение мясных блюд в рационе в школьных и университетских столовых может уменьшить количество мировых выбросов углекислого газа. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в PNAS.

Исследователи из Кембриджского университета отмечают, что на животноводство приходится примерно 15% мировых выбросов углекислого газа.

Смотрите также: Ученым удалось запечатлеть на видео процесс "рождения" вирусов

Они провели исследование, проанализировав 94 000 вариантов питания, и обнаружили, что при увеличении количества вегетарианских блюд с одного из четырех до двух из четырех доля приобретаемых растительных продуктов питания возрастает на 40-80%.

"Переход на диету, основанную на растительных продуктах, - один из наиболее эффективных способов сокращения воздействия пищи на окружающую среду", - заявляет экоактивистка Эмма Гарнетт.

Читайте также: Ученые выяснили, куда бежать от "зомби-апокалипсиса" и пандемий