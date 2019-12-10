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Рыбам тяжело дышать: в океане не хватает кислорода – ученые

Рыбам тяжело дышать: в океане не хватает кислорода – ученые - Фото
Тунец (Фото: IUCN)
10.12.2019, 20:39

Примерно в 700 участков в океане зафиксировано низкое содержания кислорода – в 1960-х годах их было 45

Изменения климата и загрязнение биогенными веществами снижают уровень кислорода в океанах – это угрожает многим видам рыб. К такому выводу пришли авторы крупнейшего исследования на эту тему, проведенного природоохранной группой IUCN, передает BBC.

Сейчас примерно в 700 участков в океане зафиксировано низкое содержания кислорода – в 1960-х годах их было 45.

Исследователи утверждают, что это угрожает жизни многим видам рыб – ​​в частности тунцу, марлин и акулам.

Основная причина снижения уровня кислорода – загрязнение океана азотом и фосфором, источниками которых являются сельское хозяйство и промышленность. Кроме того этому способствует нагревание воды, вызванное парниковым эффектом.

Ученые считают, что между 1960 и 2010 годами количество растворенного в Мировом океане воздуха уменьшилась в среднем на 2%. В некоторых тропических регионах потери кислорода могут составлять до 40%.

Даже небольшие изменения могут существенно повлиять на морскую жизнь. Воду с низким содержанием кислорода предпочитают медузы, а для крупных и быстрых живых существ, таких как тунец, марлин и некоторые акулы, такая вода менее пригодна.

Рыбы большего размера требуют больше энергии. По мнению авторов исследования, эти животные начинают перемещаться в более мелководные, поверхностные слои морей, где больше растворенного кислорода. Однако это делает их гораздо более уязвимым к чрезмерному вылову.

Если политика по выбросам углерода в мире не изменится, ожидается, что мировой океан к 2100 году потеряет 3-4% кислорода.

Ситуация в тропических регионах может быть гораздо хуже. Значительную часть кислорода потеряет верхний 1000-метровый слой воды - самый богатый на биоразнообразие.

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