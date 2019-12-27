С нового года в Женеве будут штраф за одноразовый пластик

С 1 января 2020 года в Женеве запрещают одноразовый пластик, включая полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки. Об этом сообщает пресс-служба большого совета кантона Женева, передает швейцарский Local.
Уточняется, что трейдерам, которые продолжат использовать пластик, грозит штраф в размере 100 франков.
Решение о запрете одноразового пластика в кантоне было принято в марте 2018 года с целью сокращения загрязняющих природу отходов.
Сообщается, что эта мера является частью более широкого плана по управлению отходами, принятого в кантоне, который будет реализован к концу марта 2020 года.
Цель – сокращение отходов на 25% к 2024 году.
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