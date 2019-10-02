Секс-скандал. Пласидо Доминго уходит из оперы Лос-Анджелеса

Пласидо Доминго (фото - ЕРА)

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Также он отказался от своего выступления 2 октября, сообщает New York Times.

Отмечается, что это были последние из запланированных выступления в США после того, как в августе Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско отменили выступления Доминго на фоне обвинений в домогательствах.

24 сентября стало известно, что Доминго не будет выступать в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

"Я очень трепетно ​​отношусь к лос-анджелесской опере и считаю ее создание одним из важнейших моих достижений. Однако недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, при которой моя способность служить этой компании поставлена под угрозу", - заявил Доминго.

Певец добавил, что будет работать над тем, чтобы очистить свое имя, но в интересах оперы уходит в отставку.