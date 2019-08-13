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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах - Фото
Пласидо Доминго (фото - ЕРА)
13.08.2019, 20:19

По данным АР, восемь певиц и танцовщица утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского тенора

Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к нескольким женщинам в период с конца 1980-х годов. Об этом сообщает АР.

По данным агентства, восемь певиц и танцовщица утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского тенора. При этом только одна из них - меццо-сопрано Патриция Вульф - согласилась быть названной.

Доминго назвал обвинения "глубоко тревожными и, как представляется, неточными". "Тем не менее, мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно, независимо от того, как давно это было, и вопреки моим лучшим намерениям", - сказал певец.

Вульф сказала, что Доминго физически не трогал ее, но подходил к ней каждый раз, когда она уходила со сцены, и спрашивал, "должна ли она идти домой сегодня вечером".

Другая женщина сказала, что Доминго однажды положил руку ей на юбку. Трое других заявили, что он насильно поцеловал их.

Доминго должен был появиться на первом концерте Филадельфийского оркестра 18 сентября, но организация заявила, что в свете обвинений она отозвала свое приглашение.

Сейчас 78-летний испанец является генеральным директором оперы Лос-Анджелеса.

18 июля уголовное дело против актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах, закрыли

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домогательства опера Пласидо Доминго
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