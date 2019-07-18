С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Кевин Спейси (фото - EPA)

Уголовное дело против актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах, закрыли. Об этом сообщили в прокуратуре Массачусетса, передает Голос Америки.

Во время слушаний автор иска против Спейси, 18-летний молодой человек, воспользовался Пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не давать показания против самого себя. Он заявил, что потерял телефон и потому не мог представить сообщения с доказательствами домогательств актера. Адвокаты Спейси заявили, что истец уничтожил сообщения.

Сам Спейси изначально отказывался признать себя виновным. Его адвокаты называли обвинения "явно ложными".

В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса вела дело о возможном домогательстве Спейси к мужчине в 1992 году. В марте обвинения против актера выдвинули еще трое мужчин. Однако позже все обвинения были сняты.

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