Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 09:42

С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах - Фото
Кевин Спейси (фото - EPA)

Актера сериала "Карточный домик" обвиняли в домогательстве к 18-летнему юноше

Уголовное дело против актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах, закрыли. Об этом сообщили в прокуратуре Массачусетса, передает Голос Америки.

Во время слушаний автор иска против Спейси, 18-летний молодой человек, воспользовался Пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не давать показания против самого себя. Он заявил, что потерял телефон и потому не мог представить сообщения с доказательствами домогательств актера. Адвокаты Спейси заявили, что истец уничтожил сообщения.

Сам Спейси изначально отказывался признать себя виновным. Его адвокаты называли обвинения "явно ложными". 

В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса вела дело о возможном домогательстве Спейси к мужчине в 1992 году. В марте обвинения против актера выдвинули еще трое мужчин. Однако позже все обвинения были сняты.

Читайте также: Посла Ватикана в Париже заподозрили в сексуальном домогательстве

Отправить:
Распечатать:
Теги: карточный домик, кевин спейси, домогательство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 