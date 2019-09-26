Сергею Лознице вручили премию имени Довженко

Сергей Лозница (Фото: скриншот видео facebook.com/kinotvnews)

Сегодня, 26 сентября, украинский кинорежиссер Сергей Лозница получил присужденную ему Государственную премию имени Александра Довженко 2019 года за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Для меня большая честь получить такую ​​важную государственную награду. За свою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 фильмов, но это первая моя лента, созданная при поддержке Госкино. Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в украинском киноиндустрии за последние пять лет", - сказал Лозница.

Снятый в прошлом году фильм "Донбасс" основан на документальных материалах.

Премия имени Александра Довженко - это государственная награда, которая вручается за за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

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