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Сергею Лознице вручили премию имени Довженко

Сергею Лознице вручили премию имени Довженко - Фото
Сергей Лозница (Фото: скриншот видео facebook.com/kinotvnews)
26.09.2019, 23:14

Режиссера наградили за фильм "Донбасс"

Сегодня, 26 сентября, украинский кинорежиссер Сергей Лозница получил присужденную ему Государственную премию имени Александра Довженко 2019 года за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Для меня большая честь получить такую ​​важную государственную награду. За свою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 фильмов, но это первая моя лента, созданная при поддержке Госкино. Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в украинском киноиндустрии за последние пять лет", - сказал Лозница.

Снятый в прошлом году фильм "Донбасс" основан на документальных материалах.

Премия имени Александра Довженко - это государственная награда, которая вручается за за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

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