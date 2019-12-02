Сериал "Чернобыль" завоевал премию Rose d’Or

5-серийный сериал "Чернобыль" получил две премии фестиваля Rose d'Or, который прошел 1 декабря в Лондоне. Об этом сообщает Deadline.
Сериал получил главную премию The Golden Rose Award, а также награду в категории Лучший драматический сериал.
Rose d'Or - международный фестиваль телевизионной продукции, основанный в 1964 году, в нем принимают участие представители из более 40 стран мира.
- 28 мая 2019 года сообщалось, что "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base и обошел культовый сериал "Игра престолов".