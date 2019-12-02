Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сериал "Чернобыль" завоевал премию Rose d’Or

Сериал "Чернобыль" завоевал премию Rose d’Or - Фото
Фото: HBO
02.12.2019, 16:27

Помимо главной премии, сериал наградили за лучшую драматургию

5-серийный сериал "Чернобыль" получил две премии фестиваля Rose d'Or, который прошел 1 декабря в Лондоне. Об этом сообщает Deadline.
Сериал получил главную премию The Golden Rose Award, а также награду в категории Лучший драматический сериал.
Rose d'Or - международный фестиваль телевизионной продукции, основанный в 1964 году, в нем принимают участие представители из более 40 стран мира.
Читайте также: 10 искажений "Чернобыля". Интервью консультанта сериала за минуту
Напишите нам
канал HBO сериал чернобыль Rose d’Or
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 