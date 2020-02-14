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Сезар-2020. Директорат премии уволится из-за скандала с Полански

Сезар-2020. Директорат премии уволится из-за скандала с Полански - Фото
Приз Сезар (Фото: EPA)
14.02.2020, 18:21

Ожидается, что будет изменено не только руководство премии Сезар, но и концепция отбора и выбора номинантов

Руководство Французской академии искусств и кино, отвечающей за премию Сезар, объявило, что в полном составе уйдет в отставку, после проведения церемонии вручения наград в этом году, запланированной на 28 февраля. Об этом сообщает Deadline.

В заявлении совета директоров кинопремии говорится, что "массовый уход позволит полностью обновить руководящий состав ассоциации".

Поводом для такого решения стал скандал вокруг режиссера Романа Полански, новый фильм которого, "Офицер и шпион", получил 12 номинаций на кинопремию, что вызвало критику со стороны общественности.

После объявления номинаций премии Сезар женские и феминистские сообщества проводили акции у кинотеатра, где проходила премьера фильма, и обещали выступить с протестами во время церемонии награждения.

Причиной грядущих перемен в организации стали многочисленные протесты деятелей кино, высказываемые в адрес премии из-за непрозрачности деятельности жюри, а также в связи с тем, что 65% голосующих – мужчины.

11 февраля в газете Le Monde было опубликовано открытое письмо, подписанное 200 представителями киноиндустрии, с обвинениями академии в "закрытости и элитарности".

После церемонии вручения премии киноакадемия планирует провести встречи, на которых обсудят действия по модернизации организации и приглашению новых членов.

В 1978 году 44-летний Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, что он дал ей наркотики, а потом принудил к сексу. Тогда, чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем во Францию. Впоследствии с обвинениями в сексуальном насилии в адрес режиссера выступили еще четыре женщины.

Фильм "Офицер и шпион" получил Гран-при Венецианского фестиваля.

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