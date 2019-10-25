Солсбери. В Британии по-новому расскажут об отравлении Скрипалей

Дом Скрипалей в Солсбери (фото - EPA) Фото: EPA

На этой недели в Великобритании BBC Two начала съемки мини-сериала об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что трехсерийный художественный фильм будет сфокусирован не на шпионской истории, а на драме города Солсбери, жители которого в 2018 году инцидент с использованием химического оружия.

Сценаристы Деклан Лоун и Адам Паттерсон рассказали, что они несколько месяцев собирали материал и встречались с горожанами.

В главных ролях снимаются Анна-Мари Дафф, сыгравшая королеву Елизавету в документально-художественном сериале Би-би-си "Королева-девственница" 2005 года, и известный по ролям второго плана Рейф Сполл ("Мир Юрского периода", "Жизнь Пи", "Прометей").

Среди актеров будет также лауреат премии BAFTA Марк Эдди, в первом сезоне "Игры престолов" исполнивший роль правителя Семи Королевств короля Роберта Баратеона.

"Казалось бы, о произошедшем мы уже все знаем, однако правда о том, что пережили люди и как город перенес эту химическую атаку, поражает до глубины души", - говорит продюсер сериала "Солсбери" Лоурен Боуэн.

Читайте также: Об отравлении Скрипаля агентами ГРУ РФ снимут художественное кино