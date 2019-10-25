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Солсбери. В Британии по-новому расскажут об отравлении Скрипалей

Солсбери. В Британии по-новому расскажут об отравлении Скрипалей - Фото
Дом Скрипалей в Солсбери (фото - EPA) Фото: EPA
25.10.2019, 21:32

Съемки мини-сериала "Солсбери" начались на этой неделе

На этой недели в Великобритании BBC Two начала съемки мини-сериала об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что трехсерийный художественный фильм будет сфокусирован не на шпионской истории, а на драме города Солсбери, жители которого в 2018 году инцидент с использованием химического оружия.

Сценаристы Деклан Лоун и Адам Паттерсон рассказали, что они несколько месяцев собирали материал и встречались с горожанами.

В главных ролях снимаются Анна-Мари Дафф, сыгравшая королеву Елизавету в документально-художественном сериале Би-би-си "Королева-девственница" 2005 года, и известный по ролям второго плана Рейф Сполл ("Мир Юрского периода", "Жизнь Пи", "Прометей").

Среди актеров будет также лауреат премии BAFTA Марк Эдди, в первом сезоне "Игры престолов" исполнивший роль правителя Семи Королевств короля Роберта Баратеона.

"Казалось бы, о произошедшем мы уже все знаем, однако правда о том, что пережили люди и как город перенес эту химическую атаку, поражает до глубины души", - говорит продюсер сериала "Солсбери" Лоурен Боуэн.

  • 4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
  • Власти страны заявили, что россияне отравлены ядом "Новичок", который разрабатывали в СССР и РФ.
  • 30 июня "Новичком" отравились Дона Стерджесс и Чарльз Роули. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.
  • Армия Великобритании завершила очистку города Солсбери от химического вещества "Новичок" только через год.

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Сергей Скрипаль Солсбери кино
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