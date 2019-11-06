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Состояние серьезное. Катрин Денев попала в больницу

Состояние серьезное. Катрин Денев попала в больницу - Фото
Катрин Денев (Фото: EPA)
06.11.2019, 18:10

76-летняя актриса находится в серьезном состоянии, ей требуется интенсивное обследование

Легендарную французскую актрису Катрин Денев госпитализировали в Париже. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что 76-летняя актриса находится в серьезном состоянии, ей требуется интенсивное обследование.

Официальной информации о причине госпитализации пока нет, некоторые французские СМИ пишут, что актриса страдала от переутомления.

Источник сообщил Variety, что состояние Денев улучшается.

Катрин Денев прославилась после выхода в 1964 году фильма "Шербурские зонтики", музыку к которому написал известный композитор Мишель Легран.

Ей довелось поработать со многими знаменитыми режиссерами, среди которых Франсуа Трюффо, Роман Поланский, Луис Бунюэль, Роже Вадим и другие.

Денев - лауреат многих престижных кинонаград, номинант на премию "Оскар" за роль в фильме "Индокитай", она и сейчас остается одной из самых успешных французских актрис, каждый год выходят несколько фильмов с ее участием.

  • Британская актриса Эмма Уотсон рассказала, что с приближением 30-летнего возраста чувствует давление подсознательных ожиданий, однако сейчас счастлива в одиночестве.

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актриса Катрин Денев
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