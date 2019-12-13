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Создатели "Игры престолов" взялись за фильм о создателе ужасов

Создатели "Игры престолов" взялись за фильм о создателе ужасов - Фото
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс (Фото: EPA)
13.12.2019, 17:32

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс спродюсируют адаптацию романа о писателе Говарде Лавкрафте

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс спродюсируют для студии Warner Bros адаптацию графического романа "Лавкрафт", посвященного жизни писателя Говарда Лавкрафта. Об этом сообщает Deadline.

Станут ли Бениофф и Уайсс режиссерами проекта, пока неизвестно. Сценарий напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй, которые работали над драмой "Время возмездия" с Николь Кидман.

Подробности сюжета не раскрываются. По словам источников, действие фильма будет происходить в 1920 году. В картине разовьют идею о том, что существа из произведений Лавкрафта могут быть реальны.

Справка. Говард Лавкрафт – культовый писатель в жанре хоррора и фэнтези. Он известен такими романами, как "Зов Ктулху", "Крысы в стенах", "Хребты безумия" и "Тень над Иннсмутом". Его творчество уникально настолько, что произведения Лавкрафта выделяются в отдельный поджанр – так называемые лавкрафтовские ужасы.

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Говард Лавкрафт Игра престолов
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