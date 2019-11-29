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"Игра престолов". Создатели объяснили неясные повороты сюжета

"Игра престолов". Создатели объяснили неясные повороты сюжета - Фото
Фото: EPA
29.11.2019, 18:36

Продюсеры сериала рассказали, чем закончится цикл романов "Песнь Льда и Пламени"

Создатели сериала "Игра престолов" сделали документальный фильм о работе над восьмым сезоном шоу, в котором объясняют логику некоторых событий. Фильм появится в начале декабря. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В частности, отмечается, что Джон Сноу только в последний момент решил убить Дейенерис, а до этого собирался оставить ее в живых. Уже в тронном зале Сноу понял, что Дейенерис попытается уничтожить его семью, и это стало причиной его окончательного решения.

Также объясняется, что Дрогон сжег Железный трон потому, что не хотел, чтобы тот достался кому-либо кроме его матери. И он забрал тело Дейенерис не для того, чтобы его съесть, а чтобы перенести в Волатис.

Кроме того продюсеры сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс рассказали, чем закончится цикл романов "Песнь Льда и Пламени" – этим с ними поделился Джордж Мартин. Королем Вестероса станет Бран.

"То, что он не может иметь детей, сыграло основную роль. Повторяющиеся циклы в истории Вестероса показали, что все зло идет от наследников", – сказал актер сериала Питер Динклэйдж.

  • 29 октября канал HBO анонсировал приквел к сериалу "Игра престолов" под названием "Дом Драконов", и рассказал, о чем именно там пойдет речь.

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Игра престолов сериал Джордж Мартин
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