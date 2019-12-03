Стало известно, что и для кого снимет Скорсезе после "Ирландца"

Мартин Скорсезе (Фото: EPA)

Знаменитый голливудский режиссер Мартин Скорсезе намерен начать работу над следующим фильмом весной 2020 года. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на разговор оператора Родриго Прието с Collider.

Новый проект классика - триллер "Убийцы лунного цветка". В нем сыграют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Картину выпустит Paramount Pictures.

По словам Прието, Скорсезе уже сделал несколько пробных кадров в Оклахоме, где пройдут основные съемки.

В отличие от "Ирландца", выпущенного на Netflix, у нового фильма будет кинотеатральный прокат.

"Убийцы лунного цветка" станут экранизацией книги Дэвида Гранна, в которой рассказывается о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджи обнаружили нефть, и некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Вскоре после этого они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило двадцать человек, делом занялось Бюро расследований, впоследствии переименованное в Федеральное бюро расследований, и убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР.

Дата премьеры "Убийц лунного цветка" пока не объявлена.

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