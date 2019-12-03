Главные призы Gotham Award получил фильм с актерами блокбастеров

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В Нью-Йорке вручили премии Gotham Awards в области независимого кино

На церемонии вручения ежегодной американской премии, отмечающей заслуги в области независимого кино Gotham Awards, триумфатором стала мелодрама Ноа Баумбака "Брачная история", главные роли в котором исполнили Скарлетт Йоханссон (Черная вдова в сериях фильмов "Железный человек" и "Мстители") и Адам Драйвер (Кайло Рен в "Звездных войнах"). Об этом сообщает THR.

История о разводе театрального режиссера и его жены-актрисы была номинирована в четырех категориях, в том числе как Лучший фильм, и победила во всех них.

Награду за режиссуру получила Лор де Клермон-Тоннер за ее дебютную драму "Мустанг" с Маттиасом Шонартсом.

Лучшим сериалом был признан проект Netflix "Когда они нас увидят", снятый Авой ДюВерней.

Полный список победителей и номинантов:

Лучший фильм
"Брачная история"
"Стриптизерши"
"Неограненные драгоценности"
"Прощание"
"Волны"

Лучший актер
Адам Драйвер — "Брачная история"
Уиллем Дефо — "Маяк"
Элдис Ходж — "Помилование"
Андре Холланд — "Птица высокого полета"
Адам Сэндлер — "Неограненные драгоценности"

Лучшая актриса
Аквафина — "Прощание"
Элизабет Мосс — "Ее запах"
Мэри Кэй Плэйс — "Диана"
Флоренс Пью — "Солнцестояние"
Элфри Вудард — "Помилование"

Лучший актерский прорыв
Тейлор Расселл — "Волны"
Джулия Фокс — "Неограненные драгоценности"
Эшлинг Франчози — "Соловей"
Крис Галуст — "Гив ми либерти"
Джонатан Мэйджерс — "Последний черный в Сан-Франциско"
Ноа Джуп — "Лапочка"

Лучший режиссерский прорыв
Лор де Клермон-Тоннер — "Мустанг"
Кент Джонс — "Диана"
Джо Талбот — "Последний черный в Сан-Франциско"
Оливия Уайлд — "Образование"
Филлип Майкл Юманс — "Горящий тростник"

Лучший сценарий
"Брачная история"
"Прощание"
"Солнцестояние"
"Последний черный в Сан-Франциско"
"Птица высокого полета"

Лучший прорыв среди сериалов
"Когда они нас увидят"
"Чернобыль"
"Дэвид становится мужчиной"
"Моя гениальная подруга"
"Невероятное"

Лучший документальный фильм
"Американская фабрика"
"Аполлон-11"
"На краю демократии"
"Полночный путник"
"Нация одного ребенка"

Приз зрителей
"Брачная история"

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Теги: скарлетт йоханссон, независимое кино, Адам Драйвер, Брачная история, Gotham Award
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