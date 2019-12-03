Главные призы Gotham Award получил фильм с актерами блокбастеров

На церемонии вручения ежегодной американской премии, отмечающей заслуги в области независимого кино Gotham Awards, триумфатором стала мелодрама Ноа Баумбака "Брачная история", главные роли в котором исполнили Скарлетт Йоханссон (Черная вдова в сериях фильмов "Железный человек" и "Мстители") и Адам Драйвер (Кайло Рен в "Звездных войнах"). Об этом сообщает THR.

История о разводе театрального режиссера и его жены-актрисы была номинирована в четырех категориях, в том числе как Лучший фильм, и победила во всех них.

Награду за режиссуру получила Лор де Клермон-Тоннер за ее дебютную драму "Мустанг" с Маттиасом Шонартсом.

Лучшим сериалом был признан проект Netflix "Когда они нас увидят", снятый Авой ДюВерней.

Полный список победителей и номинантов:

Лучший фильм

"Брачная история"

"Стриптизерши"

"Неограненные драгоценности"

"Прощание"

"Волны"

Лучший актер

Адам Драйвер — "Брачная история"

Уиллем Дефо — "Маяк"

Элдис Ходж — "Помилование"

Андре Холланд — "Птица высокого полета"

Адам Сэндлер — "Неограненные драгоценности"

Лучшая актриса

Аквафина — "Прощание"

Элизабет Мосс — "Ее запах"

Мэри Кэй Плэйс — "Диана"

Флоренс Пью — "Солнцестояние"

Элфри Вудард — "Помилование"

Лучший актерский прорыв

Тейлор Расселл — "Волны"

Джулия Фокс — "Неограненные драгоценности"

Эшлинг Франчози — "Соловей"

Крис Галуст — "Гив ми либерти"

Джонатан Мэйджерс — "Последний черный в Сан-Франциско"

Ноа Джуп — "Лапочка"

Лучший режиссерский прорыв

Лор де Клермон-Тоннер — "Мустанг"

Кент Джонс — "Диана"

Джо Талбот — "Последний черный в Сан-Франциско"

Оливия Уайлд — "Образование"

Филлип Майкл Юманс — "Горящий тростник"

Лучший сценарий

"Брачная история"

"Прощание"

"Солнцестояние"

"Последний черный в Сан-Франциско"

"Птица высокого полета"

Лучший прорыв среди сериалов

"Когда они нас увидят"

"Чернобыль"

"Дэвид становится мужчиной"

"Моя гениальная подруга"

"Невероятное"

Лучший документальный фильм

"Американская фабрика"

"Аполлон-11"

"На краю демократии"

"Полночный путник"

"Нация одного ребенка"

Приз зрителей

"Брачная история"

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