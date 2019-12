Обошли перспективных новичков. Time назвал топ-10 сериалов года

Скриншот видео HBO/Youtube

Десятку лучших сериалов 2019 года составила для журнала Time критик Джуди Берман.

Отмечается, что в топ-10 попали как общепризнанные хиты, так и сериалы, которые, по досадному недоразумению, оказались незамеченными, но, по мнению редакции Time, достойны внимания.

Кинокритик акцентирует внимание на том, что в рейтинг не попали проекты совсем новых стриминговых сервисов - Apple TV+ и Disney+. В Time пока не готовы сказать - случайно ли это разочарование, или новые каналы так и не смогут сделать стоящих проектов.

10. Вернуться к жизни (Back to Life), Showtime

Освободившись условно-досрочно, после того как провела полжизни в тюрьме за преступление, которое она совершила в 18 лет, Мири возвращается в свой маленький английский родной город - не потому, что она соскучилась, а потому, что ей некуда идти, кроме дома ее родителей.

9. Когда они нас увидят (When They See Us), Netflix

Сериал основан на реальной истории. В 1989 году пятеро чернокожих и мексиканских подростков из Гарлема были сначала обвинены СМИ, а затем приговорены к тюремным срокам за изнасилование белой девушки. Все пятеро были реабилитированы в 2014 году, когда объявился настоящий насильник. После этого они подали в суд на власти Нью-Йорка и отсудили у города более $40 млн компенсации.

8. Хранители (Watchmen), HBO

Первый супергеройский проект HBO: 2019 год, альтернативная реальность, в которой нет интернета и смартфонов. Супергерои в масках объявлены вне закона, а США руководит бывший актер Роберт Редфорд, который занимает свою должность с 1992 года. Праворадикалы-поклонники Роршаха, погибшего в 1980-х, провоцируют волну нападений на полицейских.

7. Отмена (Undone), Amazon

Мультсериал. После несчастного случая Альма получает возможность путешествовать сквозь время и пространство. Девушка решает использовать свой дар, чтобы предотвратить смерть отца, но пытаясь сделать это, она разрушает собственную жизнь.

6. Дэвид становится мужчиной (David Makes Man), OWN

14-летний вундеркинд Дэвид, живущий во Флориде, надеется выбраться из своего бедного района и покинуть родной дом, в котором ему несладко живется. Поэтому все свое время подросток уделяет учебе. Но путь к хорошей жизни оказывается труден и тернист. Многосерийная драма о переходном возрасте основана на истории жизни сценариста оскароносного «Лунного света» Тарелла МакКрейни.

5. Ложа 49 (Lodge 49), AMC

Бывший серфер присоединяется к братскому ордену "Ложа 49", находящемуся в Лонг-Бич. Он надеется с помощью братства вернуться к спокойному образу жизни, которого он лишился с момента смерти отца.

4. Жизнь (Vida), Starz

Сестры Эмма и Лин живут в Лос-Анджелесе. Обстоятельства заставляют сестер вернуться в район, в котором они выросли. Там героинь ждет неприятная встреча с прошлым и шокирующая правда об их матери.

3. Наследники (Succession), HBO

Логан Рой – стареющий глава могущественного международного медийного конгломерата Waystar Royco. Правление компанией должен принять старший сын, семью ждут интриги, предательство и борьба за власть.

2. Матрешка (Russian Doll), Netflix

Девушка по имени Надя попадает во временную петлю, в которой ей приходится посещать одну и ту же вечеринку в Нью-Йорке и в конце нее умирать, просыпаясь наутро невредимой.

1. Дрянь (Fleabag), Amazon

Сериал основан на одноименном моно-спектакле Фиби Уоллер Бридж 2013 года, получившем положительные отзывы критиков. Сюжет комедии вращается вокруг молодой, упрямой и стабильно попадающей в неприятности феминистки Фиби.

