Стартовали съемки фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин": видео

Опубликовано видео съемок первого кадра фильма

Сегодня, в день рождения Андрея Кузьменко (Кузьма) из группы Скрябин во Львове начались съемки фильма по его книге "Я, Победа и Берлин". Об этом сообщается в Facebook группы.

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Там опубликовали видео съемок первого кадра фильма.

А также видео того, как после съемки первого кадра режиссер фильма Ольга Ряшина разбивает тарелку об автомобиль.

Фильм снимает компания Star Media.

В книге Кузьма описал поездку в Берлин со своим другом Бардом на старом автомобиле Победа. В дороге герои попадают в разные приключения.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП, которое случилось 2 февраля около 8:20 в Криворожском районе около села Лозоватка.

Вадим Ребрина

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