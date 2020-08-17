Стартовали съемки фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин": видео
17.08.2020, 20:17
Фото: facebook.com/skryabinofficial
Опубликовано видео съемок первого кадра фильма
Сегодня, в день рождения Андрея Кузьменко (Кузьма) из группы Скрябин во Львове начались съемки фильма по его книге "Я, Победа и Берлин". Об этом сообщается в Facebook группы.
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Там опубликовали видео съемок первого кадра фильма.
А также видео того, как после съемки первого кадра режиссер фильма Ольга Ряшина разбивает тарелку об автомобиль.
Фильм снимает компания Star Media.
В книге Кузьма описал поездку в Берлин со своим другом Бардом на старом автомобиле Победа. В дороге герои попадают в разные приключения.
Андрей Кузьменко погиб в ДТП, которое случилось 2 февраля около 8:20 в Криворожском районе около села Лозоватка.
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