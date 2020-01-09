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Суд в Бразилии решил: Netflix должен удалить фильм об Иисусе-гее

Суд в Бразилии решил: Netflix должен удалить фильм об Иисусе-гее - Фото
Кадр из фильма (Скриншот Netflix Brasil/Youtube)
09.01.2020, 18:46

В Netflix пока не прокомментировали это постановление

Суд в Бразилии постановил, что фильм с изображением Иисуса как гея должен быть удален на сервисе потокового вещания Netflix. Об этом сообщает BBC.

Фильм "Первое искушение Христа" вызвал гнев христиан в стране.

В постановлении против Netflix судья сказал: "Право на свободу выражения ... не является абсолютным".

Отмечается, запрет является временным. По мнению судьи Бенедикто Абикайра, это успокоит разъяренных христиан до окончательного решения суда высшей инстанции.

Фильм-пародия, который готовился как рождественский выпуск, был создан бразильской комедийной группой Porta dos Fundos.

Два миллиона человек подписали петицию, призывающую к его удалению, а в прошлом месяце офис авторов картины в Рио-де-Жанейро забросали бутылками с зажигательной смесью. Один из подозреваемых в причастности к нападению бежал в Россию, его разыскивает Интерпол.

Ни Netflix, ни Porta dos Fundos еще не прокомментировали решение суда.

Читайте также: Бразильцы требуют от Netflix удалить фильм об Иисусе-гее: видео

Трейлер фильма "Первое искушение Христа":

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