Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 19:20

Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019-го

Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019-го - Фото
Фото: Twitter Time

Журнал представил людей года в пяти категориях

Реклама
Реклама

Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей 2019-го по версии американского журнала. Они распределены в пяти категориях - Лидеры, Пионеры, Артисты, Иконы и Титаны.

В категорию Артисты попали актеры Дуэйн Джонсон, Махершала Али, Ричард Мэдден и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк.

Реклама

Среди Лидеров – американский президент Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, провозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, Папа римский Франциск, глава КНР Си Цзиньпин, спецпрокурор США Роберт Мюллер, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, младший брат главы ОАЭ, наследный принц Мухаммед бен Заид

В категорию Иконы Time отнес, среди прочих, американскую певицу Тейлор Свифт, экс-первую леди США Мишель Обаму, певицу Леди Гагу.

В категории Титаны оказались, в том числе, футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах, основатель Facebook Марк Цукерберг.

Среди Пионеров – актриса Сандра О.

11 декабря прошлого года звание Человек года-2018 по версии журнала Time получила группа журналистов. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: time, влиятельные люди
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 