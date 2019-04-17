Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019-го

Фото: Twitter Time

Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей 2019-го по версии американского журнала. Они распределены в пяти категориях - Лидеры, Пионеры, Артисты, Иконы и Титаны.

В категорию Артисты попали актеры Дуэйн Джонсон, Махершала Али, Ричард Мэдден и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк.

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Среди Лидеров – американский президент Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, провозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, Папа римский Франциск, глава КНР Си Цзиньпин, спецпрокурор США Роберт Мюллер, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, младший брат главы ОАЭ, наследный принц Мухаммед бен Заид

В категорию Иконы Time отнес, среди прочих, американскую певицу Тейлор Свифт, экс-первую леди США Мишель Обаму, певицу Леди Гагу.

В категории Титаны оказались, в том числе, футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах, основатель Facebook Марк Цукерберг.

Среди Пионеров – актриса Сандра О.

11 декабря прошлого года звание Человек года-2018 по версии журнала Time получила группа журналистов.