У фильма-фаворита Ассоциации кинокритиков Голливуда 11 номинаций

Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Квентин Тарантино, Брэд Питт (Фото: EPA)

Ассоциация кинокритиков Голливуда (HCA) объявила номинантов своей третьей ежегодной премии. Полный список претендентов во всех категориях опубликован на сайте AwardsWatch.

Лидером по количеству категорий стал девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" – у картины 11 номинаций, в том числе Лучший фильм и Лучший режиссер.

На награды в девяти номинациях претендуют "Ирландец" Мартина Скорсезе (в том числе – омоложенный Роберт Де Ниро в категории Лучший актер (анимация или VFX)) и независимая драма "Волны" Трея Эдварда Шульца.

В семи категориях номинированы картины "Джокер", "Прощание", 1917 и режиссерский дебют Оливии Уайлд "Образование".

Ассоциация кинокритиков Голливуда была создана в 2016 году. Одна из ее главных целей – поощрение разнообразия среди кинематографистов. В частности, HCA стала первой ассоциацией критиков, которая разделила номинацию Лучший режиссер по половому признаку.

Лауреатов премии объявят 9 января.

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