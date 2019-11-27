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У фильма-фаворита Ассоциации кинокритиков Голливуда 11 номинаций

У фильма-фаворита Ассоциации кинокритиков Голливуда 11 номинаций - Фото
Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Квентин Тарантино, Брэд Питт (Фото: EPA)
27.11.2019, 18:13

Лауреатов премии объявят 9 января

Ассоциация кинокритиков Голливуда (HCA) объявила номинантов своей третьей ежегодной премии. Полный список претендентов во всех категориях опубликован на сайте AwardsWatch.

Лидером по количеству категорий стал девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" – у картины 11 номинаций, в том числе Лучший фильм и Лучший режиссер.

На награды в девяти номинациях претендуют "Ирландец" Мартина Скорсезе (в том числе – омоложенный Роберт Де Ниро в категории Лучший актер (анимация или VFX)) и независимая драма "Волны" Трея Эдварда Шульца.

В семи категориях номинированы картины "Джокер", "Прощание", 1917 и режиссерский дебют Оливии Уайлд "Образование".

Ассоциация кинокритиков Голливуда была создана в 2016 году. Одна из ее главных целей – поощрение разнообразия среди кинематографистов. В частности, HCA стала первой ассоциацией критиков, которая разделила номинацию Лучший режиссер по половому признаку.

Лауреатов премии объявят 9 января.

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квентин тарантино кинопремия Однажды в Голливуде
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