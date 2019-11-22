В этом году лидерство по количеству номинаций на премию Independent Spirit Awards, которая рассчитана в первую очередь на американское независимое кино, разделили два фильма: "Маяк" Роберта Эггерса и "Неограненные драгоценности" братьев Сэфди. Каждый из них представлен в пяти главных категориях. Драма "Лапочка" получила четыре номинации, а два актера из этого фильма, Ноа Джуп и Шайа ЛаБаф, соревнуются за один приз в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

35-я церемония вручения Independent Spirit Awards состоится 8 февраля 2020 года.

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Список претендентов в основных номинациях выглядит следующим образом.

Лучший фильм

"Брачная история"

"Неограненные драгоценности"

"Помилование"

"Прощание"

"Тайная жизнь"

Лучший дебютный фильм

"Восхождение"

"Диана"

"Мустанг"

"Образование"

"Последний черный в Сан-Франциско"

"Увидимся вчера"

Лучший режиссер

Альма Харель - "Лапочка"

Бен и Джошуа Сэфди - "Неограненные драгоценности"

Джулиус Она - "Люс"

Лорен Скафария - "Стриптизерши"

Роберт Эггерс - "Маяк"

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Лучшая женская роль

Элфре Вудард - "Помилование"

Карен Аллен - "Коулуэлл"

Мэри Кей Плэйс - "Диана"

Рене Зеллвегер - "Джуди"

Хонг Чау - "Подъезды"

Элизабет Мосс - "Ее запах"

Лучшая мужская роль

Адам Сэндлер - "Неограненные драгоценности"

Келвин Харрисон - "Люс"

Крис Галуст - "Гив ми либерти"

Маттиас Шонартс - "Мустанг"

Роберт Паттинсон - "Маяк"

Лучшая женская роль второго плана

Дженнифер Лопез - "Стриптизерши"

Лорен Спенсер - "Гив ми либерти"

Октавия Спенсер - "Люс"

Тейлор Расселл - "Волны"

Чжоу Шучжэнь - "Прощание"

Лучшая мужская роль второго плана

Джонатан Мэйджерс - "Последний черный в Сан-Франциско"

Ноа Джуп - "Лапочка"

Уиллем Дефо - "Маяк"

Уенделл Пирс - "Горящий тростник"

Шайа ЛаБаф - "Лапочка"

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Лучший сценарий

"Брачная история"

"К праху"

"Неограненные драгоценности"

"Помилование"

"Птица высокого полета"

Лучшая операторская работа

Джарин Блашке - "Маяк"

Наташа Брайер - "Лапочка"

Павел Погоржельский - "Солнцестояние"

Тодд Банхазл - "Стриптизерши"

Чананун Чотрунгрой - "Третья жена"

Лучший монтаж

"Гив ми либерти"

"Маяк"

"Меч доверия"

"Неограненные драгоценности"

"Третья жена"

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Лучший документальный фильм

"Американская фабрика"

"Аполлон-11"

"Для Самы"

"Остров голодных призраков"

"Страна меда"

Лучший международный фильм

"Невидимая жизнь Эвридики", Бразилия

"Отверженные", Франция

"Паразиты", Южная Корея

"Портрет девушки в огне", Франция

"Ретабло", Перу

"Сувенир", Великобритания