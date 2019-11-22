В этом году лидерство по количеству номинаций на премию Independent Spirit Awards, которая рассчитана в первую очередь на американское независимое кино, разделили два фильма: "Маяк" Роберта Эггерса и "Неограненные драгоценности" братьев Сэфди. Каждый из них представлен в пяти главных категориях. Драма "Лапочка" получила четыре номинации, а два актера из этого фильма, Ноа Джуп и Шайа ЛаБаф, соревнуются за один приз в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.
35-я церемония вручения Independent Spirit Awards состоится 8 февраля 2020 года.
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Список претендентов в основных номинациях выглядит следующим образом.
Лучший фильм
"Брачная история"
"Неограненные драгоценности"
"Помилование"
"Прощание"
"Тайная жизнь"
Лучший дебютный фильм
"Восхождение"
"Диана"
"Мустанг"
"Образование"
"Последний черный в Сан-Франциско"
"Увидимся вчера"
Лучший режиссер
Альма Харель - "Лапочка"
Бен и Джошуа Сэфди - "Неограненные драгоценности"
Джулиус Она - "Люс"
Лорен Скафария - "Стриптизерши"
Роберт Эггерс - "Маяк"
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Лучшая женская роль
Элфре Вудард - "Помилование"
Карен Аллен - "Коулуэлл"
Мэри Кей Плэйс - "Диана"
Рене Зеллвегер - "Джуди"
Хонг Чау - "Подъезды"
Элизабет Мосс - "Ее запах"
Лучшая мужская роль
Адам Сэндлер - "Неограненные драгоценности"
Келвин Харрисон - "Люс"
Крис Галуст - "Гив ми либерти"
Маттиас Шонартс - "Мустанг"
Роберт Паттинсон - "Маяк"
Лучшая женская роль второго плана
Дженнифер Лопез - "Стриптизерши"
Лорен Спенсер - "Гив ми либерти"
Октавия Спенсер - "Люс"
Тейлор Расселл - "Волны"
Чжоу Шучжэнь - "Прощание"
Лучшая мужская роль второго плана
Джонатан Мэйджерс - "Последний черный в Сан-Франциско"
Ноа Джуп - "Лапочка"
Уиллем Дефо - "Маяк"
Уенделл Пирс - "Горящий тростник"
Шайа ЛаБаф - "Лапочка"
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Лучший сценарий
"Брачная история"
"К праху"
"Неограненные драгоценности"
"Помилование"
"Птица высокого полета"
Лучшая операторская работа
Джарин Блашке - "Маяк"
Наташа Брайер - "Лапочка"
Павел Погоржельский - "Солнцестояние"
Тодд Банхазл - "Стриптизерши"
Чананун Чотрунгрой - "Третья жена"
Лучший монтаж
"Гив ми либерти"
"Маяк"
"Меч доверия"
"Неограненные драгоценности"
"Третья жена"
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Лучший документальный фильм
"Американская фабрика"
"Аполлон-11"
"Для Самы"
"Остров голодных призраков"
"Страна меда"
Лучший международный фильм
"Невидимая жизнь Эвридики", Бразилия
"Отверженные", Франция
"Паразиты", Южная Корея
"Портрет девушки в огне", Франция
"Ретабло", Перу
"Сувенир", Великобритания