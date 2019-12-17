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У кинофестиваля "Молодость" сменилось руководство

У кинофестиваля "Молодость" сменилось руководство - Фото
Иван Адамчук (Фото: facebook.com/molodistkiff)
17.12.2019, 22:11

Андрей Халпахчи будет занимать должность худрука и арт-директора кинофестиваля

Генеральным директором Киевского международного кинофестиваля "Молодость" назначили Ивана Адамчука. Такое решение принял наблюдательный совет кинофестиваля, передает пресс-служба "Молодости" в Facebook.

Андрей Халпахчи, который был генеральным директором КМКФ "Молодость" с 1992 года, отныне будет занимать должность художественного руководителя и арт-директора кинофестиваля.

Халпахчи приветствовал назначение нового гендиректора.

"Надеюсь, что его опыт сработает на развитие менеджмента кинофестиваля "Молодость". Я лично с удовольствием сосредоточусь на творческой части нашего фестиваля. Особенно учитывая то, что моя деятельность в Совете по государственной поддержке кинематографии отбирает значительную часть рабочего времени. Но я, безусловно, остаюсь художественным руководителем кинофестиваля, который стал для меня делом жизни", - подчеркнул Халпахчи.

Адамчук ранее занимал должность генерального директора 5 канала и был одним из его учредителей. На канале работал более 20 лет, с момента его основания в 1997 году.

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