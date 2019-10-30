У южных берегов Норвегии нашли затонувшее судно XVIII века: видео

Фото: скриншот видео Søgne Dykkerklubbs

На юге Норвегии обнаружили затонувшее нидерландское судно XVIII века. Об этом сообщает Норвежский директорат по культурному наследию.

Исследователи полагают, что команда 28-метровой торговой шхуны Juffrau Elisabeth не справилась с управлением и оно затонуло у берегов губернии Вест-Агдер.

Søgne Dykkerklubbs medlemmer på vraket. from N247.no on Vimeo.

В марте 1760 года Juffrau Elisabeth, на борту которой был экипаж из четырех человек, вышла из Амстердама. Через 20 дней шхуна пришла к южному побережью Норвегии и попала в шторм. Команде удалось пройти мимо архипелага, расположенного рядом с устьем Согне-фьорда, но вскоре судно затонуло.

По словам археолога из Морского музея Норвегии Йоргена Йоханнессена, шкиперу и команде пришлось давать объяснения, почему они плыли в ненастную погоду на всех парусах. Их осуждали за то, что они не опустили паруса и не бросили якорь, а также за то, что у них не было достаточного снаряжения для швартовки, и за то, что не обратились раньше за помощью.

Йоханнессен думает, что команда не смогла опустить паруса и бросить якорь. Такое крупное судно требовало непрерывного управления, а экипаж вместо этого воспользовался спасательной шлюпкой. Ученый полагает, что такой поступок моряков можно объяснить сильной усталостью после 20-дневного тяжелого плавания.

Читайте также: В Норвегии обнаружили похоронный дом викингов: видео