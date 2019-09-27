В Норвегии обнаружили похоронный дом викингов: видео

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Есть несколько версий назначения подобных сооружений

В центральной Норвегии в муниципалитете Хемне в Виньере археологи обнаружили следы похоронного дома викингов. Об этом сообщает phys.org.

Находка была сделана во время строительства автомобильной дороги. 

Изначально это было деревянное здание, размером 3 на 5 метров, стоявшее в центре кургана, окруженного рвом.

Со временем курган исчез, ров засыпали. Заполняющий ров грунт отличается от первоначального, и это дало возможность ученым его обнаружить.

От похоронного дома остались только углубления от опорных столбов, и следы, оставленные в грунте вертикальными досками стен. Особенности конструкции дают основания идентифицировать находку как погребальный дом.

В Норвегии известно 15 погребальных домов. Есть несколько версий их назначения. По одной из них, в таких домах складывали тела людей, умерших зимой, чтобы похоронить их весной, после оттаивания грунта. Однако это объяснение противоречит тому, что могилы находили внутри погребальных домов.

По другой версии - дом сам был местом захоронения, подобно лодкам викингов. Лодки викингов служили для того, чтобы доставлять души умерших в страну мертвых. Ученые полагают, что захоронения в специальных домах делали для того, чтобы души умерших защищали семью и хозяйство.

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Теги: археология, норвегия, викинг
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