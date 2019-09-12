Держащиеся за руки скелеты из Римской империи оказались мужскими

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Обнаруженные в 2009 году в Италии два скелета, которых назвали "Любовники из Модены", потому что они держались за руки, принадлежат мужчинам. Таковы результаты исследования ученых из Болонского университета, сообщает ВВС.

Тогда, в 2009 году, исследователи не смогли определить пол людей, которым принадлежат скелеты, потому что они плохо сохранились.

Новая технология, исследующая белок на зубной эмали, показала, что оба скелета принадлежат мужчинам.

Определено, что они жили в 4-6 в н.э., однако характер отношений мужчин остается загадкой.

Некоторые из предположений заключаются в том, что они были братьями, двоюродными братьями или солдатами, которые погибли вместе в бою.

Исследователи предполагают, что местом их захоронения могло быть военное кладбище.

В январе 2019 г археологи обнаружили в английском графстве Саффолк странное захоронение, датируемое примерно IV веком нашей эры – у большинства погребенных там людей головы почему-то отделены от туловища.