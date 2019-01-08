Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 20:27

В Британии найдено загадочное древнеримское захоронение

В Британии найдено загадочное древнеримское захоронение - Фото
Скриншот с видео

Только 17 людей похоронены обычным образом, у остальных же черепа аккуратно уложены рядом с телом или между ног

Реклама
Реклама

Археологи обнаружили в английском графстве Саффолк странное захоронение, датируемое примерно IV веком нашей эры – у большинства погребенных там людей головы почему-то отделены от туловища. Об этом сообщает ВВС.

Всего в захоронении найдено 52 могилы. Только в 17 из них люди похоронены обычным образом, у остальных же черепа аккуратно уложены рядом с телом или между ног, а некоторые и вовсе похоронены отдельно от остального скелета.

Реклама

Причем среди захороненных есть не только мужчины, но и женщины, и дети. Ученые предполагают, что это обычные местные жители древнеримского поселения.

Археологов изумила эта находка, так как обычно древние римляне хоронили своих умерших так же, как это происходит в Европе в наши дни.

Вместе с тем, подобные "странные" захоронения уже встречались ранее, однако их количество очень невелико, и принято считать, что это исключения, тогда как в Саффолке таких захоронений большинство, что говорит о том, что здесь это была обычная практика.

Ученые пока не могут объяснить загадочную находку.

В ходе предварительного анализа было выяснено, что головы были отделены от тел уже после смерти.

Согласно одному из предположений, в найденном захоронении могли быть погребены члены некоего римского культа, которые считали голову частью души.

Другие ученые допускают, что на этом кладбище захоронены рабы, привезенные издалека, или просто выходцы из далеких культур, которые принесли с собой собственные языческие ритуалы.

Мексиканские археологи нашли в штате Пуэбла храм одного из самых важных божеств доиспанской эпохи - Шипе-Тотека ("господина с содранной кожей"), культ которого был широко распространен среди индейцев Мезоамерики. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: древний Рим, археология, захоронение, саффолк, погребение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 