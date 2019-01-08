В Британии найдено загадочное древнеримское захоронение

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Археологи обнаружили в английском графстве Саффолк странное захоронение, датируемое примерно IV веком нашей эры – у большинства погребенных там людей головы почему-то отделены от туловища. Об этом сообщает ВВС.

Всего в захоронении найдено 52 могилы. Только в 17 из них люди похоронены обычным образом, у остальных же черепа аккуратно уложены рядом с телом или между ног, а некоторые и вовсе похоронены отдельно от остального скелета.

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Причем среди захороненных есть не только мужчины, но и женщины, и дети. Ученые предполагают, что это обычные местные жители древнеримского поселения.

Археологов изумила эта находка, так как обычно древние римляне хоронили своих умерших так же, как это происходит в Европе в наши дни.

Вместе с тем, подобные "странные" захоронения уже встречались ранее, однако их количество очень невелико, и принято считать, что это исключения, тогда как в Саффолке таких захоронений большинство, что говорит о том, что здесь это была обычная практика.

Ученые пока не могут объяснить загадочную находку.

В ходе предварительного анализа было выяснено, что головы были отделены от тел уже после смерти.

Согласно одному из предположений, в найденном захоронении могли быть погребены члены некоего римского культа, которые считали голову частью души.

Другие ученые допускают, что на этом кладбище захоронены рабы, привезенные издалека, или просто выходцы из далеких культур, которые принесли с собой собственные языческие ритуалы.

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