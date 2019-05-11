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11.05.2019, 18:59

Убийство Nipsey Hussle: Адвокат отказался защищать подозреваемого

Убийство Nipsey Hussle: Адвокат отказался защищать подозреваемого - Фото
Фото: ЕРА

Крис Дарден заявил об угрозах ему и его семье

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Адвокат обвиняемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle объявил, что уходит из дела из-за угроз ему и его семье. Об этом сообщает ВВС.

Крис Дарден сказал, что "трусы" связались с ним анонимно в интернете.

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Он заявил, что продолжит свою работу в качестве адвоката, но больше не будет защищать Эрика Холдера, обвиняемого в убийстве рэпера.

"Я не могу понять, почему в 2019 году некоторые люди отказывают темнокожему в его шестой поправке - в праве на адвоката по своему выбору. Или почему защита такого человека должна приводить к угрозам не только мне, но и моим детям", - сказал Дарден.

Холдер находится под стражей в полиции, его залог был установлен в размере 5 млн долларов. Он заявил, что считает себя невиновным.

Крис Дарден - один из самых известных юристов в США.

31 марта под вечер по местному времени в южном Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний американский рэпер Эрмиас Асгедом, известный как Nipsey Hu$$le. Музыканта убили на парковке перед его магазином одежды.

12 апреля в Лон-Анжелесе во время похорон Nipsey Hussle неизвестные устроили стрельбу. Один человек погиб, еще трое – ранены.

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Теги: рэпер, адвокат, рэп, Nipsey Hussle
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