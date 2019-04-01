Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Убийца не был задержан по горячим следам, он объявлен в розыск

Реклама
Реклама

31 марта под вечер местному времени в южном Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний американский рэпер Эрмиас Асгедом, известный как Nipsey Hu$$le. Об этом пишет таблоид TMZ.

По данным полиции, музыканта убили на парковке перед его магазином одежды. Молодой темнокожий мужчина открыл стрельбу, в результате чего Асгедом получил смертельное ранение (несколько попаданий) и вскоре умер в больнице.

Реклама

Были ранены еще два человека.

Музыкант эритрейского происхождения родился и вырос Лос-Анджелесе, а в стиле хип-хоп начал пробовать себя около 11 лет назад. Дебютник Nipsey Hu$$le "Victory Lap" (2018) был номинирован на "Грэмми". Асгедом работал с Drake, Snoop Dogg, Rick Ross, Tyga и Young Thug.

Эрмиас Асгедом (фото - instagram.com/nipseyhussle):

Выше - видеоклип на последний трек Nipsey Hussle, опубликованный в его YouTube-канале около месяца назад.

Отправить:
Распечатать:
Теги: рэпер, убийство, Nipsey Hussle, Эрмиас Асгедом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hu$$le
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hu$$le
"Наш президент". В Луцке засчитали исписанный бюллетень - видео
"Наш президент". В Луцке засчитали исписанный бюллетень - видео
Грузовики Нацгвардии заехали во двор ЦИК: видео
Грузовики Нацгвардии заехали во двор ЦИК: видео
Медиарынок ТВ и выборы. Как вами манипулировали олигархи. 10 графиков
Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Треугольник безграмотности: как невежество людей разрушает страны
Мнение Треугольник безграмотности: как невежество людей разрушает страны
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hu$$le
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hu$$le
"Наш президент". В Луцке засчитали исписанный бюллетень - видео
"Наш президент". В Луцке засчитали исписанный бюллетень - видео 01:45
Грузовики Нацгвардии заехали во двор ЦИК: видео
Грузовики Нацгвардии заехали во двор ЦИК: видео 31.03.19, 22:39
Зеленский – об экзитполах: Супер, это только первый шаг - видео
Зеленский – об экзитполах: Супер, это только первый шаг - видео 31.03.19, 21:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 