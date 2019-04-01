В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hu$$le

31 марта под вечер местному времени в южном Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний американский рэпер Эрмиас Асгедом, известный как Nipsey Hu$$le. Об этом пишет таблоид TMZ.

По данным полиции, музыканта убили на парковке перед его магазином одежды. Молодой темнокожий мужчина открыл стрельбу, в результате чего Асгедом получил смертельное ранение (несколько попаданий) и вскоре умер в больнице.

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Были ранены еще два человека.

Музыкант эритрейского происхождения родился и вырос Лос-Анджелесе, а в стиле хип-хоп начал пробовать себя около 11 лет назад. Дебютник Nipsey Hu$$le "Victory Lap" (2018) был номинирован на "Грэмми". Асгедом работал с Drake, Snoop Dogg, Rick Ross, Tyga и Young Thug.

Эрмиас Асгедом (фото - instagram.com/nipseyhussle):

Выше - видеоклип на последний трек Nipsey Hussle, опубликованный в его YouTube-канале около месяца назад.