Ученые поняли, почему на вершине Эвереста в мороз тает лед

Эверест (Фото: EPA)

Климатологи из британского Университета Лафборо весной установили в Гималаях пять автоматических метеорологических станций на высоте до 8 412 м, чтобы понять почему на вершинах гор тает снег, несмотря на минусовую температуру. Об этом сообщает Washington Post.

Эти станции собирают данные о температуре воздуха, давлении, относительной влажности и скорости ветра. Каждая из них, кроме самой высокой, оснащена сетевым радиометром, прибором для измерения входящего и исходящего излучения, а на нижних станциях также установлены датчики дождя и состояния погоды.

Ученые обнаружили, что атмосфера в Гималаях крайне разряжена и почти не гасит потоки излучения. Поэтому несмотря на то, что температура воздуха заметно понижена, альпинисты испытывают ощущение перегрева.

Иногда на метеостанциях регистрировались уровни солнечной радиации, равные или превышающие солнечную постоянную, то есть количество солнечного света на самых дальних пределах земной атмосферы.

Исследователи полагают, что этому способствуют снег и лед, превосходно отражающие свет. "По сути, вершина горы чем-то похожа на микроволновку", – шутят ученые.

Климатологи пришли к выводу, что таяние ледников на большой высоте объясняется избыточностью солнечной радиации.

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