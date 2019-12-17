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Ученые сделали анализ ДНК 5700-летней жвачки и узнали ее хозяйку

Ученые сделали анализ ДНК 5700-летней жвачки и узнали ее хозяйку - Фото
Фото: Nature
17.12.2019, 18:55

Владелицей жвачки оказалась смуглая голубоглазая женщина

Ученые из Копенгагенского университета составили портрет древнего человека и микробов из его рта, проанализировав остатки ДНК в окаменевшей жвачке из березовой смолы. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Смолу нашли в ходе раскопок в Сильтхольме, на юге Дании. Судя по результатам радиоуглеродного анализа, ее жевали 5858–5661 год назад. Из образца удалось выделить ДНК, около трети из которой оказалось достоверно человеческой – примерно столько же ее обнаруживают в хорошо сохранившихся зубах и костях.

Владелицей жвачки оказалась смуглая голубоглазая женщина, которая жила 5700 лет назад. Скорее всего она была охотницей-собирательницей, питалась как животной, так и растительной пищей (в смоле нашли ДНК лесного ореха и дикой утки), а во рту ее жили приблизительно те же виды бактерий и вирусов, что и у современных людей, в том числе патогенные. Ученые выяснили, что у женщины была непереносимость лактозы. 

Геном сравнили с геномами тысячи евразийцев и сотни древних людей, чтобы определить примерное происхождение. Судя по всему, владелица жвачки была родом из западноевропейских охотников-собирателей.

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днк археология палеонтология
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