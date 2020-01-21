Ученые: Скорость развития культуры сравнима с эволюцией мотыльков

Пяденица березовая (ФОто: Donald Hobern/Flickr)

Новые расчеты ученых показали, что скорость развития современной культуры не превышает скорости обычных эволюционных изменений в живой природе. К такому выводу пришли Арман Леруа и его коллеги из Имперского колледжа Лондона, статья которых опубликована в журнале Nature Human Behaviour, передает Naked Science.

Авторы использовали стандартные инструменты исследования эволюции, чтобы проанализировать темпы развития популярной музыки, произведений английской литературы, научных публикаций, а также дизайна автомобилей.

В частности, ученые проанализировали 17 тысяч музыкальных треков, попадавших в рейтинг Billboard Hot 100 между 1960 и 2010 годами. Для них были выбраны определенные "признаки": наличие гитарного ритма или проигрыша, характерное для хип-хопа стаккато и тому подобное. В случае автомобилей рассматривались 16 различных параметров дизайна кузова и производительности. А для 2200 работ британских и ирландских писателей XIX века и для 170 тысяч статей из British Medical Journal в качестве "признаков" выбрали 500 различных тем, которые описывают их содержание.

Темпы изменения этих "признаков" ученые сравнили с темпами эволюционных изменений у классических биологических моделей. Это галапагосские вьюрки, форма клюва которых способна быстро адаптироваться к переменам в диете, и мотыльки (пяденица березовая, Biston betularia), крылья которых стали более темными, чтобы лучше маскировать их на коре деревьев, покрытой сажей из-за индустриализации, но снова ставшими светлыми после того, как выбросы в атмосферу стали строго контролироваться.

Работа ученых показала, что скорость изменений была практически одинаковой в обеих группах – и в "культурной", и в "биологической".

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