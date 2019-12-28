Ученые связали активность вулканов с вращением Земли

Этна (Фото: EPA)

Геофизики Франсуа Ламбер из Парижа и Джанлука Соттили из Рима сопоставили данные о вращении Земли с активностью вулкана Этна и обнаружили определенные связи. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на статью из Geophysical Research Letters

Отмечается, что Земля не всегда вращается строго вокруг оси, проходящей через Северный и Южный полюса. Планета колеблется и ее официальные полюса чаще всего кружатся вокруг реальных на расстоянии в несколько десятков метров. Это явление называется полярным движением и связано преимущественно с тектоническими движениями и вызванными ими перемещениями центра тяжести Земли.

По современным расчетам, полярное движение приводит к росту напряжений в земной коре. Своего максимума это явление достигает на 45-ом градусе широты, где вызванные им вертикальные деформации достигают примерно 1 сантиметра в год. Этна расположена немного южнее 45-й параллели.

Ламбер и Соттили сопоставили данные о сейсмических событиях в районе Этны и собственно извержениях с информацией о полярном движении.

Они проанализировали 11263 землетрясения, которые произошли в пределах 43 километров от вершины горы Этна между 1999 и 2019 годами. Исследователи также использовали оценки количества лавы 62 извержений в период с 1900 года по наше время.

Оказалось, что сейсмическая активность Этны заметно усиливается в моменты максимумов полярного движения: извержения становятся сильнее, а сейсмические толчки – чаще. В исследованном интервале такое было в 2002 и 2009 годах.

Использовать это знание в практических целях нельзя, но оно может быть интересно для будущих исследований.

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