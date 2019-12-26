В Мексике "чихнул" Попокатепетль: трансляция извержения вулкана

Самый беспокойный мексиканский вулкан Попокатепетль снова "курит": выбрасывает газы и пепел на высоту примерно в 1 км. Об этом пишут местные СМИ, очевидцы выкладывают видео в сеть, а ресурс Volcano Discovery отслеживает ход извержения.

Непосредственно у кратера - красный уровень тревоги, около вулкана - желтый. Эвакуация при этом не проводится: для местных жителей такая активность Попокатепетля - обычное дело.

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Веб-стрим с видом на вулкан:

Справка. Это вторая по высоте (5426 м) гора Мексики после пика Орисаба. Один из самых активных вулканов в Мексике: более 15 крупных извержений с момента прибытия испанцев в 1519 году. Вокруг стратовулкана сосредоточена важнейшая конурбация штатов Пуэбла, Тласкала и, в 64 км, города Мехико (общее население более 20 млн человек).

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