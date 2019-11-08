Мужчина провалился в лавовый туннель в своем дворе: он погиб

Иллюстративное фото: pixabay.com

На Гавайях 71-летний местный житель погиб, упав в лавовый туннель. Инцидент произошел в его собственном саду. Об этом сообщает BBC News Україна.

Он провалился в туннель через "мягкий участок земли" и упал с 7-метровой высоты. Спасателям пришлось спуститься в туннель, чтобы достать его тело.

Агентство уточняет, что лавовые туннели возникают во время извержений вулкана: когда лава на поверхности застывает, а внутри потока продолжает течь и твердеет со временем - между двумя уровнями возникает туннель.

Туннель, в который он провалился, возник под его садом много лет тому назад, однако мужчина, скорее всего, не знал о нем.

В мае на Гавайях американский военный упал в кратер вулкана и выжил.

Смотрите также: В Мексике проснулся и "закурил" Попокатепетль: видео