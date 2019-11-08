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Мужчина провалился в лавовый туннель в своем дворе: он погиб

Мужчина провалился в лавовый туннель в своем дворе: он погиб - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
08.11.2019, 16:30

Инцидент произошел на Гавайях

На Гавайях 71-летний местный житель погиб, упав в лавовый туннель. Инцидент произошел в его собственном саду. Об этом сообщает BBC News Україна

Он провалился в туннель через "мягкий участок земли" и упал с 7-метровой высоты. Спасателям пришлось спуститься в туннель, чтобы достать его тело. 

Агентство уточняет, что лавовые туннели возникают во время извержений вулкана: когда лава на поверхности застывает, а внутри потока продолжает течь и твердеет со временем - между двумя уровнями возникает туннель. 

Туннель, в который он провалился, возник под его садом много лет тому назад, однако мужчина, скорее всего, не знал о нем.

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гавайи вулкан лавовый туннель
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