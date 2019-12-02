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Ученые выделили структуры мозга, вызывающие склонность к суициду

Ученые выделили структуры мозга, вызывающие склонность к суициду - Фото
Мозг (иллюстрация — pixabay.com)
02.12.2019, 21:27

На формирование суицидальных наклонностей могут влиять две нейронные сети

Ученые из Йельского университета проанализировали исследования за последние 20 лет, посвященные изучению изображений мозга людей с суицидальными мыслями и поведением, и выявили две нейронные сети и связи между ними, которые играют важную роль в возникновении стремления к самоубийству. Об этом сообщает Naked Science. 

Ученые использовали 131 исследование, которое охватывало более 12 тысяч человек. 

Отмечается, что первая из обнаруженных нейронных сетей включает расположенные ближе к передней части мозга медиальную и латеральную вентральную префронтальную кору, и их связи с другими областями, участвующими в эмоциях. Изменения в этой сети могут привести к чрезмерным негативным мыслям и трудностям в регулировании эмоций.

Сообщается, что вторая сеть включает в себя дорсальную префронтальную кору и нижнюю фронтальную систему извилин. Изменения в них могут повлиять на попытку самоубийства из-за ее роли в принятии решений, генерировании альтернативных решений проблем и контроле поведения.

Исследователи полагают, что изменения в обеих этих сетях, касающиеся их структуры, функций или биохимии, могут привести к ситуациям, когда человек негативно думает о будущем и не способен контролировать мысли. А это может привести к повышению риска принятия решения о самоубийстве.

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