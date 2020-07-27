Украина и Италия сняли все ограничения на полеты

Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами

На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках с Италией, которым полностью сняли ограничения на полеты между странами. Об этом сообщил Аvianews со ссылкой на авиакомпанию Wizz Air.

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Режим полетов по принципу "открытого неба" между странами инициировала еще в 2015 году Госавиаслужба Украины. Он начал действовать в 2016 году. Власть могла допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

Однако 31 января 2020 года итальянцы сообщили, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты.

"Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, который хотел расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией", – пишет сайт.

Италия заинтересована в том, чтобы полеты выполняли компании, базирующиеся на ее территории чтобы развивать местный авиационный рынок и получать налоги в местный бюджет.

"В марте 2020 года ENAC выдал права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоукосту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее число до 17. Вслед за открытием базы Wizz Air и трудоустройством местного персонала в Милане венгерский лоукостер получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украину", – отмечает Аvianews.

Лоукостер Wizz Air анонсировал открытие 17 новых маршрутов из Украины в Италию, шесть рейсов откроют в августе и октябре 2020 года, остальные – летом 2021-го.

Из-за коронавируса Италия запретила прилет людей из 13 стран вне ЕС.

Наталия Софиенко

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