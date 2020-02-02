Украинская режиссер получила награду кинофестиваля Sundance

Ирина Цилик (Фото: EPA)

Украинская режиссер-документалистка Ирина Цилик получила приз кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру документального фильма. Об этом сообщается в Twitter фестиваля.

Украинка получила награду за фильм "Земля голубая, как апельсин", эта картина – ее полнометражный дебют.

Названием для фильма выбрали цитату французского поэта Поля Элюара.

Лента рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в сюрреалистических обстоятельствах.

Во время кинофестиваля состоялась мировая премьера ленты.

Кинофестиваль Sundance - национальный американский кинофестиваль независимого кино. В 2020 году он проходит с 23 января по 2 февраля.

Читайте также: Украинская пианистка получила Грэмми: видео