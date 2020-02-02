Украинская режиссер получила награду кинофестиваля Sundance

Украинская режиссер-документалистка Ирина Цилик получила приз кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру документального фильма. Об этом сообщается в Twitter фестиваля.
Украинка получила награду за фильм "Земля голубая, как апельсин", эта картина – ее полнометражный дебют.
Названием для фильма выбрали цитату французского поэта Поля Элюара.
Лента рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в сюрреалистических обстоятельствах.
Во время кинофестиваля состоялась мировая премьера ленты.
Кинофестиваль Sundance - национальный американский кинофестиваль независимого кино. В 2020 году он проходит с 23 января по 2 февраля.
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