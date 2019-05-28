Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 12:39

Украинская ученая получила в Швейцарии награду в сфере физики

Украинская ученая получила в Швейцарии награду в сфере физики - Фото
Леся Щуцкая (фото - личный Facebook)

Щуцкая получила ежегодную премию за работу в области физики частиц и/или астрофизики частиц

Украинская ученая Леся Щуцкая получила в Швейцарии премию Европейского физического общества за выдающуюся работу в сфере физики частиц или астрофизики частиц. Об этом сообщается на сайте Федеральной политехнической школа Лозанны, там украинка руководит лабораторией физики высоких технологий.

Европейское физическое общество - это некоммерческая ассоциация, членами которой являются 42 национальных физических общества в Европе, представители всех областей физики и европейские исследовательские институты. Каждый год Совет по физике частиц высоких энергий присуждает премию молодому ученому или группе ученых до 35 лет за выдающуюся работу в области физики частиц и/или астрофизики частиц.

На сайте политехнической школы уточняется, что Щуцкая – "всемирно известный и инновационный молодой ученый, чьи исследования направлены на поиск физических явлений, выходящих за рамки стандартной модели физики элементарных частиц". В частности, она изучала энергетический рубеж в рамках совместного эксперимента на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе в Женеве.

Кроме Щуцкой награду получил также Джош Бендавид из ЦЕРНа.

11 мая сообщалось, что украинского боксера, чемпиона мира Владимира Кличко наградили престижной премией и званием Инноватор года-2019 на ежегодной церемонии, прошедшей в немецком Дюссельдорфе. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, физика, премия, леся щуцкая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 