Украинская ученая получила в Швейцарии награду в сфере физики

Леся Щуцкая (фото - личный Facebook)

Украинская ученая Леся Щуцкая получила в Швейцарии премию Европейского физического общества за выдающуюся работу в сфере физики частиц или астрофизики частиц. Об этом сообщается на сайте Федеральной политехнической школа Лозанны, там украинка руководит лабораторией физики высоких технологий.

Европейское физическое общество - это некоммерческая ассоциация, членами которой являются 42 национальных физических общества в Европе, представители всех областей физики и европейские исследовательские институты. Каждый год Совет по физике частиц высоких энергий присуждает премию молодому ученому или группе ученых до 35 лет за выдающуюся работу в области физики частиц и/или астрофизики частиц.

На сайте политехнической школы уточняется, что Щуцкая – "всемирно известный и инновационный молодой ученый, чьи исследования направлены на поиск физических явлений, выходящих за рамки стандартной модели физики элементарных частиц". В частности, она изучала энергетический рубеж в рамках совместного эксперимента на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе в Женеве.

Кроме Щуцкой награду получил также Джош Бендавид из ЦЕРНа.

11 мая сообщалось, что украинского боксера, чемпиона мира Владимира Кличко наградили престижной премией и званием Инноватор года-2019 на ежегодной церемонии, прошедшей в немецком Дюссельдорфе.