Владимиру Кличко вручили награду "Инноватор года" в Германии

Украинского боксера, чемпиона мира Владимира Кличко наградили престижной премией и званием Инноватор года-2019 на ежегодной церемонии, прошедшей в немецком Дюссельдорфе. Об этом сообщается на сайте братьев Кличко.

Награду украинец получил за разработку инновационной программы F.A.C.E. The Challenge, которую уже несколько лет преподает руководителям высшего звена и топ-менеджерам в университета Санкт-Галлена в Швейцарии.

"Я взволнован, ведь никогда не получал награду как инноватор. Эта премия еще раз показывает, что моя жизненная философия реагирования на вызовы и мой метод F.A.C.E. The Challenge хорошо работают", - сказал Кличко.

Yesterday, @DDWirtschaft has awarded the #innovatordesjahres2019. I got this year's honorary award and a personal laudatory speech by my ally @markenarbeiter – not for my sporting achievements, but for my second career and my method #facethechallenge. I'm really #honoured! pic.twitter.com/uG6jwIfloQ