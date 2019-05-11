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11.05.2019, 15:08

Владимиру Кличко вручили награду "Инноватор года" в Германии

Владимиру Кличко вручили награду "Инноватор года" в Германии - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Награду украинец получил за разработку инновационной программы F.A.C.E. The Challenge

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Украинского боксера, чемпиона мира Владимира Кличко наградили престижной премией и званием Инноватор года-2019 на ежегодной церемонии, прошедшей в немецком Дюссельдорфе. Об этом сообщается на сайте братьев Кличко.

Награду украинец получил за разработку инновационной программы F.A.C.E. The Challenge, которую уже несколько лет преподает руководителям высшего звена и топ-менеджерам в университета Санкт-Галлена в Швейцарии.

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"Я взволнован, ведь никогда не получал награду как инноватор. Эта премия еще раз показывает, что моя жизненная философия реагирования на вызовы и мой метод F.A.C.E. The Challenge хорошо работают", - сказал Кличко.

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Теги: владимир кличко, награда
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