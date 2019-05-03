Бокс. С Владимиром Кличко ведут переговоры о возвращении в ринг

Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Британский менеджер, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/ IBО Энтони Джошуа, а также сервиса DAZN Эдвард Хирн, подтвердил, что стриминговая платформа ведет переговоры с украинским боксером Владимиром Кличко о его возвращении в ринг. Об этом сообщается на сайте братьев Кличко.



По словам Хирна, двукратный чемпион мира и победитель Олимпиады-1996 "очень любим фанатами, а переговоры о его возвращении уже продвинулись довольно далеко".



"Думаю, что Владимир оценивает все. Пока нет никаких новостей, кроме тех, что DAZN действительно ведет с ним переговоры. Фанаты ждут его возвращения, я хочу возвращения Кличко. Я думаю, что он великий и великолепный боксер. Но, посмотрим", - сказал он.

28 апреля украинский боксер-профессионал Виктор Постол (30-2, 12 KO) провел поединок с французом Мохамедом Мимуном (21-2, 2 KO).