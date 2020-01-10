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Украинский фильм "Сторонній" победил на фестивале ужастиков в США

Украинский фильм "Сторонній" победил на фестивале ужастиков в США - Фото
Фото: Госкино
10.01.2020, 16:40

Картина собрала уже восемь наград международных кинофестивалей

Украинский фильм "Сторонній" (Stranger) получил первую в этом году награду – в Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival он победил в номинации лучший оригинальный сценарий. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Режиссер и автор сценария ленты – Дмитрий Томашпольский.

Отмечается, что это уже вторая награда "Стороннего" за сценарий: первая была получена в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе.

В целом, фильм собрал уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии.

В украинском кинопрокате "Сторонній" ожидается в 2020 году.

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Дмитрий Томашпольский Сторонній кинопремия
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