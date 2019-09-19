Украинцы предпочитают классику шансону - опрос

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Украинцы предпочитают слушать поп-музыку, классику, народную музыку и шансон. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Среди любимых стилей музыки 26% опрошенных назвали поп-музыку, 25% - классическую, 21% - народную, 18% - шансон. Рок любят 14% украинцев, танцевальную музыку и диско - 12%, клубную - 8%, джаз - 7%. Рэп, романсы и духовную музыку выбрали по 6%, электронную, блюз и хип-хоп - 4%, бардовскую - 3%. Любителей тяжелого рока и регги набралось по 2%, а 4% украинцев не любят музыку вообще. Участникам опроса предлагали назвать три любимых стиля.

За десять лет количество любителей поп-музыки уменьшилось на 8%, в два раза менее популярными стали романсы, несколько уменьшилось количество любителей шансона (с 22 до 18%), а также любителей народной музыки (с 25 до 21%).

Растет, согласно опросу, популярность классики - на 5% по сравнению с 2009 годом, вдвое больше стало любителей рока.

Значительно отличаются предпочтения женщин и мужчин: женщины больше мужчин предпочитают классику и поп-музыку (31-32% против 19%), народную (24% против 18%), танцевальную (15% против 8%) и духовную (7% против 3%). Мужчины больше любят рок (21% против 9%), шансон (20% против 16%), рэп (9% против 3%) и электронную музыку (7% против 3%).

Опрос проводился 12-16 сентября среди населения Украины, в нем участвовало 2000 человек, ошибка репрезентативности не больше 2,2%.