Умер архитектор-создатель пирамиды Лувра

Пирамида Лувра (фото - EPA)

Вчера, 16 мая, в возрасте 102 лет умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду музея Лувра в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

Смерть архитектора подтвердил его сын Ли Чунг Пей (известен как Санди).

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Самая известная работа Юймина - стеклянная пирамида Лувра, которая сейчас является главным входом в музей.

Также он спроектировал восточное крыло Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Всемирный торговый центр в Балтиморе и Джон-Хэнкок-тауэр в Бостоне. Он создавал "в интернациональном стиле", пишет издание.

Юймин стал основателем Института британских архитекторов и одним из первых лауреатов Притцкеровской премии - ежегодной награды в области архитектуры.

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