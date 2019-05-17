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17.05.2019, 10:05

Умер архитектор-создатель пирамиды Лувра

Умер архитектор-создатель пирамиды Лувра - Фото
Пирамида Лувра (фото - EPA)

Пирамида Лувра - главный вход в музей и одна из визитных карточек Парижа

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Вчера, 16 мая, в возрасте 102 лет умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду музея Лувра в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

Смерть архитектора подтвердил его сын Ли Чунг Пей (известен как Санди). 

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Самая известная работа Юймина - стеклянная пирамида Лувра, которая сейчас является главным входом в музей.

Также он спроектировал восточное крыло Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Всемирный торговый центр в Балтиморе и Джон-Хэнкок-тауэр в Бостоне. Он создавал "в интернациональном стиле", пишет издание. 

Юймин стал основателем Института британских архитекторов и одним из первых лауреатов Притцкеровской премии - ежегодной награды в области архитектуры. 

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Теги: пирамида, Лувр, Бэй Юймин, архитектура
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