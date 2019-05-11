На Times Square показали работу украинского художника: видео

В рамках проекта современного искусства Decode Experiential в центре Нью-Йорка показали работу украинского художника Олега Пашковского, передает Укринформ.

Пашковский рассказал, что создал эту работу за 20 минут, но перед этим проводил исследования три месяца. Работа создана с помощью математических функций, которые позволяют управлять пикселями на экране. Благодаря формулам пиксели двигаются, создавая узоры, изображения и анимацию.

Реклама

Проект современного искусства Decode Experiential организовывают в Нью-Йорке с 2017 года с целью сделать искусство и инновации доступнее.

11 мая в американском музее открыли выставку, где представили интерактивную копию Дали, которая "говорит" цитатами художника. Посетители музея могут "поговорить" с Дали. Для этого они должны нажать на дверной звонок, после чего на экране появляется художник и начинает рассказывать о своей жизни.

Читайте также: В венском Бельведере зазвучит украинский язык