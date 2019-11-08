Умер легендарный дизайнер дома Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон

6 ноября во Франции в возрасте 68 лет умер модельер Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщает пресс-служба дома моды Louis Vuitton.
"Патрик-Луи был символической фигурой семьи Виттон и нашего Дома. Все наши мысли с его семьей, в частности, с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также - с его внуками", - говорится в сообщении.
Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя одноименного дома моды. Он продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году.
Афоризм "Секреты мастерства могут существовать только если они передаются" - был одним из его любимых.
В 1990 году Патрик-Луи занял должность главы подразделения специальных заказов.
Причина смерти модельера пока не названа.
Основанный в 1854 году французский дом моды Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.
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