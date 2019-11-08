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Умер легендарный дизайнер дома Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон

Умер легендарный дизайнер дома Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон - Фото
Патрик-Луи Виттон (Фото: EPA)
08.11.2019, 14:36

Причина смерти модельера пока не названа

6 ноября во Франции в возрасте 68 лет умер модельер Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщает пресс-служба дома моды Louis Vuitton.

"Патрик-Луи был символической фигурой семьи Виттон и нашего Дома. Все наши мысли с его семьей, в частности, с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также - с его внуками", - говорится в сообщении.

Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя одноименного дома моды. Он продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в ​​1973 году. 

Афоризм "Секреты мастерства могут существовать только если они передаются" - был одним из его любимых.

В 1990 году Патрик-Луи занял должность главы подразделения специальных заказов.

Причина смерти модельера пока не названа.

Основанный в 1854 году французский дом моды Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.

  • В конце октября французский концерн Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) сделал предложение о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $14,5 млрд. 

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Louis Vuitton мода Патрик-Луи Виттон
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